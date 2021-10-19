「媽！下次你要來找舅舅，我陪你一起來。」高姓婦人兒子輕聲地對著母親說。本月15日上午9時高齡90歲的高姓婦人步履蹣跚地走進派出所，喃喃的說要找弟弟卻無法清楚表達出地址，員警了解後，才知道患有失智症的高婦獨自從淡水搭公車來三芝找親人，最後聯繫她兒子前來陪伴，在警方的協助下也順利找到弟弟團聚，家人對於員警的熱心關懷深表感謝。

三芝分駐所警員楊宇盛表示，15日上午9時一名老婦人獨自走進分駐所，喃喃自語地表示要去找弟弟，卻又無法說出明確地址及聯絡方式，而且言談對話間時而答非所問，疑似患有失智症，於是除了與她閒話家常外，並試圖從中找出親人聯絡訊息，當問到她怎麼來三芝時，婦人從身上掏出「悠遊卡」說自己從紅樹林搭公車過來的，於是順利的聯繫到高姓婦人的兒子，事後憑藉警政系統及高婦的記憶拼湊下找到弟弟的住址，離去前更對警方熱心協助表達感謝。

高婦的兒子表示，由於母親小時候以童養媳的身分過繼到淡水，近年來年歲已大退化嚴重，最近返家探望她時曾多次表示想回老家找親人，15日當天接到警察通知媽媽在三芝走失了，他從新莊趕往三芝的路上心中忐忑不安，進到分駐所看到媽媽很有精神地跟員警聊天，心中的大石頭才放下，幸好有熱心的警察協助，才沒讓媽媽發生不可挽回的意外，也順利的找到舅舅團聚讓媽媽圓夢。

淡水警分局呼籲，臺灣已進入高齡化社會，老年人口比例日益攀升，家中若有失智長輩，應幫忙在身上配備證件、地址及家屬聯絡資訊，或至社會局申請防走失愛心手鍊，有助於警方協助其返家或聯繫家人，避免一時的疏忽，造成憾事發生。