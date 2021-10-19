14歲體操小將潘冠辰展現初生之犢氣勢，在全運會體操高低槓項目奪銀。（林和生攝）

14歲體操小將潘冠辰在全運會體操高低槓項目奪銀後加緊練習，未來目標將瞄準國際舞台。（林和生攝）

在新北市舉辦的全國運動會，體操項目已於日前完賽，屏東14歲體操小將潘冠辰於拿手高低槓項目，與奧運國手麥劉湘涵及丁華恬等好手同場較勁，展現初生之犢不畏虎氣勢，拿下單項銀牌，更喊話將瞄準2024奧運，可望站上國際舞台。

隔代教養的潘冠辰從小好動，阿嬤有次看到電視上體操選手畫面，隨即幫就讀幼兒園小班的她報名加入體操隊，訓練場地雖離家10公里路程，阿嬤總是騎著摩托車接送往來練習、風雨無阻。

看著團隊中姐姐們在大小比賽風光得獎，還年幼的她便立誓未來也要站上頒獎台，有著堅定信念，讓她練習時不曾喊苦，2019年全國體操錦標賽就拿下國小組高低槓冠軍，同年更獲得全運會單項第7名，開始在全國賽中嶄露頭角。

無奈在一次練習讓左腿骨移位，不僅影響賽事表現，更常帶著傷勢練習，隨著傷痛漸增，去年與醫生討論後決定動刀治療；復健這段期間無法參與跳馬、地板及平衡木等項目練習，只能持續維持體能，並著重在高低槓技能精進。

傷後首站就是全國大賽全運會，潘冠辰坦言，自己已經完全準備好，上了場就設定要拿牌，面對強敵環伺，她心無旁騖，將動作完整呈現，當完美落地後確定獎牌入袋，心情顯得激動。她希望把獎牌與阿嬤分享，感謝她的辛勞。

教練劉安鈞則看好她的未來發展性，並認為，潘冠辰身體反應快、節奏感強，能在空中針對身體動作適時調整，有時候靠練習很難跟上，這是她先天優勢；另外好勝心強、理解力好，每回比賽完畢就像脫胎換骨，又提升一檔次，相信不久後國際賽頒獎台會有她的位置。