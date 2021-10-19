跟著把拔走喔！9歲女命喪虎豹潭 心碎爸呼喊愛女小名招魂

新北市雙溪區虎豹潭落溪意外，造成4死2失蹤，其中一名不幸溺斃的9歲蔡姓女童，家屬今天（19日）回到溪邊招魂，蔡父聲聲呼喚愛女小名，要她「跟著把拔走喔」、「我們回台北囉」、「聖筊哦，讓我們知道」，現場氣氛哀戚，令人不捨。

天大地方自然公司舉辦「大方大自然體驗」活動，16日前往新北市雙溪區虎豹潭古道，因大雨氣候不佳決定返回，回程行經「梳子壩」時，溪水瞬間暴漲，多人遭沖落水，有人幸運抓到樹枝爬上岸，但有2名大人、4名孩童失蹤。

搜救人員於17日上午6時45分尋獲45歲鍾姓男子，8時45分尋獲9歲蔡姓女童，10時40分尋獲11歲劉姓男童，11時40分在六合橋下找到48歲陳姓家長，目前仍有一名8歲劉姓女童及15歲陳姓少女失聯，相關單位仍持續搜索中。

蔡姓女童家屬19日下午回到現場招魂，蔡父呼喊著女兒的小名，要她跟著把拔回台北，且擲筊一次就聖筊。而在家屬招魂的同時，搜救人員也在附近繼續搜索行動，希望能儘快找到仍失蹤的

8歲劉姓女童及15歲陳姓少女。