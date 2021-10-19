第一銀行長期配合政府政策，落實在地化關懷企業，協助國內企業成長茁壯，並積極參與社會公益事務，履行企業社會責任，榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款-優等銀行」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台-績優銀行」及「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動熱心參與獎」等三大獎項，由金管會主委黃天牧授獎，第一銀行總經理鄭美玲代表領獎。

一銀對於中小企業融資與輔導向來不遺餘力，已連續11年蟬聯「中小企業放款」國內銀行龍頭地位，並致力於小型及新創企業之融資，除持續深耕舊有客戶，也開發扶植新戶，2020年新增逾2萬戶中小企業新戶，成為國內中小企業發展茁壯的最強後援。

為提高金融服務的可及性及便利性，一銀透過金融科技創新發展，建置「微企e時貸」線上申貸專屬網站，大幅提高申貸便利性。2020年3月底，一銀領先所有國銀推出企業防疫紓困貸款平台；今年8月，配合法規放寬，一銀再度領先國銀，開發獨資企業線上對保平台，負責人及保證人通過線上核身即完成對保，從貸款申請、對保到撥款，小頭家通通免出門，不但解決資金需求，同時減少人員接觸，共同度過疫情難關。

一銀積極掌握全球經濟脈動，拓展海外布局，協助企業海外投資，擴展國際版圖，積極推動系統、整廠及工程產業輸出授信業務，在提升企業國際金融市場的競爭力，績效卓著；並將持續擴展新創產業放款動能，配合政府推動新創重點五加二產業發展政策，推出「新創產業暨綠色企業優惠貸款專案」，提供研發展業所需資金。

一銀未來將持續協助企業進行國際鏈結布局，支持企業創新及升級轉型，並配合政府扶持中小企業健全發展政策，落實普惠金融，提供更多元、更周全的金融服務，為客戶創造更高的價值、提升企業競爭力，共同邁向永續經營。