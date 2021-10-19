台灣指數公司公布「台灣指數公司低波動股利精選30指數」2021 年成分股定期審核結果。成分股新增聲寶（1604）等14檔，同時刪除卜蜂（1215）等14檔。成分股納入和刪除之變動將自10月19日盤束後生效。

低波動股利精選30指數成分股納入14檔，包括：聲寶、台積電、英業達、華碩、廣達、群光、達欣工、興富發、新光金、緯創、和碩、志超、可寧衛、宏全等。

成分股刪除14檔，包括：卜蜂、台化、華固、富邦金、國泰金、開發金、元大金、國票金、潤泰全、華立、台灣大、大聯大、長虹、至上等。