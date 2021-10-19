1名男網友日前大學畢業後與女友住在自家透天厝3樓，而2樓是他的哥哥房間，2人同居半年後，他某次提早下班竟發現女友與哥哥全裸躺在床上，他當下氣憤且崩潰，但女友的反應更讓他料想不到，女友之後竟回到3樓「收拾行李搬到2樓」，並換跟他的哥哥同居，之後女友還懷孕打算嫁給對方，讓他傻眼不已。

該名男網友在Dcard上發文「在2樓發現女友」，他說大學女友畢業後住進他家透天厝，其中2樓是他哥哥房間，3樓則是他與女友房間，2人同居約半年後，他開始發現女友經常待在2樓看電視，有時會直接睡在沙發上，而哥哥也會不時買美食給女友，某次他臨時決定提早下班，竟真的發現女友平常穿的上衣跟內褲掛在2樓沙發上，之後抓姦在床。

男子發現女友出軌很氣憤，但女友的反應更讓他料想不到，女友之後竟回到3樓「收拾行李搬到2樓」，並換跟他的哥哥同居。（翻攝自Dcard）

該名男網友說，當下他的女友與他的哥哥皆裸身在床上，他隨即抓狂打哥哥、賞女友巴掌，恢復理智後回到自己房間，沒想到女友之後一絲不掛走回3樓，「只見她把手上拎著的上衣及內褲放到床邊，拿了桌上的手機後一臉不屑又走回了哥的房間」，之後女友就搬到樓下與哥哥同住，之後女友還懷上哥哥的孩子，對方2人甚至決定結婚，讓他相當崩潰。

其他網友留言「狗血到不能再狗血，女的有夠不要臉」、「趕快振作肯定有比她更好的啊」、「你們都分手了，他們結婚也跟你無關啊，幹嘛要為了那種女生放不下還搬出去浪費房租啊」、「要活的比他們更好，加油如果走不出來建議直接換個全新環境」、「我以為我在看八點檔」。