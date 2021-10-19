66歲資深台語唱將高向鵬驚傳在上週五參加家庭聚會，返家過馬路時不慎跌倒，至今昏迷未醒，人仍在雙和醫院加護病房搶救中。對此，與他合作長達30年的搭檔方怡萍聞訊整個人快嚇傻，難以相信高向鵬意外昏迷。

高向鵬所屬欣代唱片經紀人簡姐今(19日)向《中時》記者表示，高向鵬目前仍昏迷中，已經4天了，疑似是因為昏倒腦缺氧太久，這幾天是關鍵期，「上禮拜突然昏倒，家裡附近跌倒，有人幫忙送到醫院，就一直在加護病房，現在只有親友去探望」，高向鵬的兒子每天都會去加護病房陪伴爸爸，簡姐也直言如果醫院允許，他們公司的同事也都會陸續去探望高向鵬，一起祈福，希望高向鵬早日康復。

高向鵬、方怡萍曾一起奪下「金曲最佳組合獎」，方怡萍日前一聽到高向鵬突然昏倒住院，心情驚嚇，他們近來推出新歌，在8月時還一起去高雄拍攝新歌MV，高向鵬身體狀況向來保持不錯，她難以置信高向鵬意外昏迷，高向鵬、方怡萍原定本周一起去錄影《我愛冰冰SHOW》，因為高向鵬上周跌倒昏迷，方怡萍心情也受到影響，他們的通告都全數取消。

高向鵬與方怡萍這對黃金拍檔合作30年，兩人一路走來合作無間，是台語唱片圈經典對唱組合，曾獲第8屆金曲最佳對唱組合肯定，也常被歌迷們誤認是一對夫妻，令兩人哭笑不得。高向鵬、方怡萍早前接受中視專訪，也透露能合作多年不起衝突的原因，高向鵬透露關鍵在於錢分得很清楚，譬如說上通告多少錢，他們一定分到連一塊錢都不占人便宜。