戰史愛好者又有好電影可看了。二戰期間,英國軍情五處發動的「餡餅行動」(Operation Mincemeat)將搬上大銀幕,這場被譽為最完美、最成功的情報戰成功誘騙納粹守軍離開,為盟軍的反攻西西里島舗路。

軍事時報(militarytimes)報導,歷史上的餡餅行動,是由英國軍情五處情報官伊文‧莫塔古(Ewen Montagu)與查爾斯·寇蒙德利(Charles Cholmondeley)共同謀劃,可以說是行動的絕對主角,這2位歷史人物將由英國著名演員柯林佛斯(Colin Firth)與馬修·麥克費登(Matthew Macfadyen)演出。61歲柯林佛斯演過許多經典角色,包括《傲慢與偏見》的「達西先生」,《金牌特務》的「加拉哈德」。他還演過二戰歷史電影《王者之聲》,飾演英國國王喬治六世。

歷史上真實的伊文‧莫塔古與查爾斯·寇蒙德利。(圖/warhistoryonline)

這部電影是根據英國歷史作家班·麥金泰爾(Ben Macintyre)的書《餡餅行動》改編,講述盟軍打算先收復義大利南部的西西里島,但是盟軍擔心納粹守軍防守嚴密,因此要求軍情五處利用計謀,使德軍調離防守位置。

於是軍情五處放出假情報,宣稱盟軍的進攻地點不是西西里島,而是希臘,為了讓假情報逼真,他們利用1具英國流浪漢的屍體,再加上一系列的宣傳與欺騙操作,真的使德國人信以為真,調離了西西里島的多數防守部隊。因此麥金泰爾為這本書下了個副標題:如何用1具死屍、一串奇計,誘騙納粹上當使盟軍獲勝( How a Dead Man and a Bizarre Plan Fooled the Nazis and Assured an Allied Victory)。

餡餅行動是這樣的:找到一具屍體,在屍體上放置假文件,讓納粹高層相信盟軍在地中海的入侵行動在希臘。然而,要完成這個詭計,需要各種細心的操作,首先要找到合適的屍體,看起來必須像是在海上溺水死亡並漂浮在岸上。

OPERATION MINCEMEAT Trailer (2021)

軍情五處在倫敦街頭發現格倫杜爾‧麥克( Glyndwr Michael),他是一名可憐的流浪漢,因吞下老鼠藥而死在街頭,但同時他有嚴重的肺水腫,而且無親無故遺體沒人認領,於是這位流浪漢在死後以「威廉·馬丁少校」(William Martin)的名字報效國家。

在軍情五處的宣傳下,馬丁少校是一名參與過一次大戰的軍官,之後是英軍指揮部的高級幕僚,他隨身攜帶的公文包有著盟軍入侵希臘的計畫書,這正是誘騙納粹上當的「餡餅」。

《餡餅行動》計劃在明年1月7日於英國上映,國際上映時間還尚未指定。