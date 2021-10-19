中央振興五倍券上路，加碼八大券，高市府搶搭順風車，結合「藝FUN券」加碼推出「高雄購藝思」振興活動，民眾以「藝FUN券」、振興五倍券到「藝FUN」店家消費滿500元，均可兌贈高雄券100元。

高市文化局長王文翠表示，文化部今年推出300萬份面額600元的藝FUN券，上周首波抽出81萬名幸運兒，高市府結合藝FUN券加碼特別規畫「高雄購藝思」振興活動。

王文翠指出，不管是看電影、看表演、看展覽、聽演唱會、買書、買文具、買文創商品、文化場域店家民宿等，只要憑藝FUN券到合作店家消費，消費滿額就能獲贈高雄券，持振興五倍券到藝FUN店家消費滿額，一樣能獲贈高雄券，擴大加碼雙重加持，呼籲得獎者務必「手下留券」。

王文翠也推薦「消費指南」，不管是文青最愛的駁二藝術特區、城市裡人文風景巷弄書店、文化景觀中極富特色的眷村民宿、影迷朝聖中的高雄電影節、眾人引頸期盼即將開幕的高雄流行音樂中心，或是充滿幽思古情的打狗英國領事館、鳳儀書院，歡迎後疫時代，民眾休憩之餘也豐富藝文生活。

文化部藝FUN券使用期間為今年11月10日至明年4月30日，去年高雄適用場域近800間，包括電影院、書店、文具行、唱片行、樂器行、文創商行、音樂展演空間等各式藝文場域。文化局邀請高雄市適用藝FUN券的店家踴躍加入「高雄購藝思」方案，帶給消費者更多優惠，協力振興地方文化經濟，參與方式即日起公告在文化局官網上。