民進黨立委黃國書因被查出大學時曾擔任線民，遭新潮流除名，而他也宣布退黨、退出民進黨團運作，且本屆立委屆滿後也不再連任。民進黨前副秘書長林忠正18日表示，轉型正義終於要走入深水區，他更爆料，民進黨的某一任主席就曾是調查局派到黨外長期卧底的工作人員。但值得注意的是，林忠正在自己的臉書貼文當中，並沒有明指是哪位黨主席。

林忠正18日晚間在臉書上表示，黃國書承認曾任國民黨線民的黑歷史，轉型正義終於要走入深水區了，台灣從2000年第一次政黨輪替以來已經足足20年了，但是國民黨如何操作情治系統的高壓統治，仍然是機密，「國民黨和情治系統依舊用盡洪荒之力，保護白色恐佈的加害人」。

林忠正指出，國民黨不希望自己殘害人民的事實完全被揭露，而另外一個重要的因素，就是不少當年的抓耙仔仍然擔任政府高官和政治領袖，如果黑歷史都一一曝光了，這些踏著別人血淚升官發财的抓耙仔怎麼有臉呆下去呢？他還進一部估算，戒嚴時代監控網的「在職」線民很可能隨時都有10萬人上下。

林忠正透露，自己在美國念書時就成為被監控的對象，也知道是那一位台灣留學生在監控自己的一舉一動，這些職業學生拿錢編個海外學生刊物，寫監控日記又有豐沃的外快收入，日子過得非常愉快，不像我們這些窮留學生一直過得苦哈哈，且他們也不會想到自己撰寫的監控日記，會害得同學回不了台灣、找不到工作，「我認為許多留學海外回來的知識藍，就有不少是抓耙仔出身」。

林忠正坦言不會想報仇，也不稀罕他們的道歉，但是倒希望這些抓耙仔能瞭解他們所做的事，都是嚴重違反普世價值和迫害人權的惡行，「一個加害者是否應受到懲罰，應該由受害者來決定是否追究責任！」同時，林忠正也痛批了國民黨主席朱立倫的回應。

林忠正回憶，自己曾親耳聽到一位他非常敬重的受害人陳述，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員，而他在過逝前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。

林忠正感嘆，其實這位主席基本上也是特務統治體制下的受害人，因為任何再好的人一旦進了這種「黑道」世界，就永遠脫離不了。更何況弄一個叛亂犯，就可以用威脅和刑求炮製一群叛亂犯，不但有高額獎金可領，又可以分到受害人的三、四成的家產，無德的小人當然趨之若鶩，「但這一個優秀的人長期處在良知和暗黑工作之間衝突，最後是酗酒而終。這真是人性的悲劇故事！」

林忠正也說，一想到前總蔣經國當年一手控制執政的國民黨，另一手掌控民進黨，「真的很恐怖吧！若蔣經國多活幾年，或蔣經國將特務系統都移交給李登輝，民進黨恐怕不是早夭了，就是成了花瓶政黨了！真是天佑台灣！」