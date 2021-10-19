曾獲金鼎獎的作家陳柔縉15日發生車禍，經開腦手術仍宣告不治，得年57歲。士林地檢署19日相驗傳喚肇事的賴姓外送員，他辯稱，當時時速僅20公里，但檢察官並不採信，依過失致死罪嫌諭令3萬元交保。

30歲賴姓男子，15日傍晚5點50分，外送餐點結束後，騎車行經淡水中正東路2段，撞擊陳柔縉單車，賴的機車右側撞擊單車左側，陳柔縉倒地頭部受創，當場失去意識，緊急送醫搶救，經醫院緊急開刀，18日宣告不治。

賴聲稱當時沒有超速，時速僅20公里，承認有發生擦撞的事實，但否認有過失，自認沒有錯，但檢察官認為時速可能超過20公里，後續將調監視器畫面釐清。

陳柔縉1964年在雲林出生、高雄成長，畢業於台灣大學法律系司法組，曾於平面媒體擔任政治組記者。第一本著作是1993年出版的《私房政治─25位政治名人的政壇秘聞》。2006年以歷時12年訪談、執筆完成的《宮前町九十番地》，獲中國時報開卷中文類十大好書。並曾以《人人身上都是一個時代》、《台灣西方文明初體驗》拿下金鼎獎。