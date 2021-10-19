配合基本工資明年元旦起調整，勞動部今天預告勞工保險投保薪資分級表，約影響349萬人，以一名領取基本工資勞工來說，配合月薪調至新台幣2萬5250元，每月保費負擔增加29元。

勞動部昨天正式公告，明年基本工資由現行2萬4000元調整至2萬5250元，調升1250元，調幅約為5.21%；時薪則比照月薪調幅，由160元調整至168元。

雇主僱用勞工，不論是全時工作者或部分時間工作者，都應依規定為其辦理參加勞工保險及就業保險，雇主除應依法為勞工辦理加保外，也須按其月薪資總額，依勞工保險投保薪資分級表規定，確實申報勞工的月投保薪資。

配合基本工資調整，勞動部今天預告勞工保險投保薪資分級表，將現行月投保薪資第1級2萬4000元修正為2萬5250元，原本第2級2萬4001元至2萬5200元刪除，將原本第3級改為2萬5250元至2萬6400元，並調整薪級等級。

勞動部勞動保險司科長蔡嘉華告訴中央社記者，分級表調整後預估影響349萬人，每年勞就保費分別可增加約51億3000萬元及1億8000萬元左右。

新版勞保分級表將於明年元旦上路，以聘僱一名領取基本工資勞工來計算，配合月薪調至2萬5250元，雇主、勞方及政府負擔比例為7比2比1，雇主勞保費負擔為2033元、每人增加101元，勞工自行負擔保費為581元、增加29元，政府負擔290元、增加14元。

另外，勞動部近日也預告修正「勞工退休金月提繳分級表」，約影響151.3萬人。