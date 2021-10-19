蔡凡熙劇中深情守候郭雪芙，她卻喜歡仲思齊。（AMM亞洲心動娛樂提供）

由郭雪芙、蔡凡熙、邱昊奇與「波蘭王子」美譽的仲思齊等攜手主演，耗時兩年拍攝的台、俄跨國浪漫劇《20年的約定》，20日將播出完結篇，到底郭雪芙飾演的以晴將選擇誰，讓粉絲化身媒人，在網路上分成三路人馬配對，沒想到意外殺出重圍力戰三帥的，是有粉絲關鍵性留言表示：「我選飾演閨蜜蔓蔓的林意箴，只有她沒給以晴壓力，而是永無止盡的暖暖支持！」

因921大地震譜出一段跨國「叔叔與小女孩」之間的情誼，全劇充斥滿滿細膩繾綣，郭雪芙飾演的以晴，因天災導致年幼便失去雙親，隨著歲月成長為小女人後，一路感激當時救助自己恩人，將其心情轉折，動容譜出成最肺腑的愛情故事，播出來到最後一集，憶起當初拍攝，除了期待大家觀賞這部動容的愛情故事外，主角演員們與拍攝團隊，也期待藉由該劇，莫忘當初投身921大地震所有無私奉獻的救難英雄，因為每個珍貴的生命，都是他們堅持不放棄從死神手上搶下的。

該劇讓三位追求郭雪芙的男主角相當煎熬，畢竟一次遇上另外兩個對手同時搶夢中情人，可謂「如臨大敵」，到底結局將「花落誰家」？是蔡凡熙飾演完美又善良的音樂才子趙天祐，還是邱昊奇飾演帥氣卻花心的校草學長李俊昂，又或是仲思齊飾演在921大地震時，救了郭雪芙的救難隊員季馬叔叔，在即將播出大結局裡，粉絲將獲得最終答案！堪稱是男主角裡最被虐的，莫過於從第一集追到最後一集，都沒聽到以晴一句「我喜歡你」的天佑，讓不少入戲的粉絲抱不平，紛紛表示要是以晴不選，那就讓她們帶走天佑吧！目前忙著拍戲的郭雪芙與蔡凡熙，也特別感謝所有AMM粉絲：「謝謝大家的喜愛！請要繼續支持收看完結篇喔！」。