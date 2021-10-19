1978年施明德撰寫的「台灣黨外人士共同政見草稿」，文件旁還有當年情治單位或偵查人員蓋章。史料提供寫：施明正（江鵬堅） 資料來源：「戰後台灣民主運動史料彙編第三冊：從黨外助選團到黨外總部」，第124頁，2001年。國史館提供

1978年台灣黨外助選團工作會議記錄。史料提供寫：施明正（江鵬堅） 資料來源：「戰後台灣民主運動史料彙編第三冊：從黨外助選團到黨外總部」，第115頁，2001年。國史館提供

施明德去年10月26日到江鵬堅墳前致意。(圖/施明德提供)

施明德證實民進黨創黨主席江鵬堅是調查局臥底。(圖/施明德提供)

前民進黨立委林忠正18日深夜在臉書爆料，「民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期臥底的工作人員。他在過逝前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管」。傳出這位黨主席就是江鵬堅，民進黨前主席施明德接受中時記者求證時表示，「不錯，就是江鵬堅」。

施明德指出，江鵬堅是「主動告白」，不是「線民」也不是「爪耙仔」，後來並把當年蒐證的資料還給他，不像立委黃國書，是被爆料才說明。

由於林忠正的臉書，名嘴楊憲宏也留言，提到江鵬堅有返還一些資料給施明德。記者向施明德求證，施明德表示，江鵬堅是在過世前幾個月，跟他說有要事要講，請他到陳菊開的「菊之鄉」日本料理店用餐。

他說，當時，江鵬堅喝了很多酒後才緩緩道出，江鵬堅說，自己是調查局的訓練班出身的，正是調查局人員，有正式身份跟任務。「我第一次聽到，確實有點意外」。

施明德說，江鵬堅跟他說，「我跟你們作夥後，從來沒有害過人，這些黨外的人都是為理想在打拼，其實都很可愛」；「江鵬堅這樣跟我說時，我相信，他沒有害過任何人」。

施明德說，那時他在坐牢，江鵬堅說，奉命監視他大哥施明正。「後來他還把蓋有警總政戰部主任楊亭雲印章的資料（還）給我」。

施明德說，後來他拿到這些資料後，他把這些這些資料交給國史館印出一本「從黨外助選團到黨外總部」。施明德說，去年10月26日，他還到江鵬堅墳前跟他致意，江願意跟他講這些話，他真的覺得很感動。

國史館曾編輯「戰後台灣民主運動史料彙編」。2001年出版的第三冊，主題為「從黨外助選團到黨外總部」。國史館在該冊「編序」提到旨在編撰1978年6月迄1979年9月間黨外活動的相關史料。主要史料來源為施明德成立的「新台灣研究文教基金會」四年多來所出土的美麗島事件相關史料，特別是去年（2000年）9月江鵬堅於過世前捐出的資料，包括了許多珍貴的手稿原件。

「編序」也提到美麗島政團因為許多資料遭當局沒入，讓諸多重要環節難以銜接，特別是組織運作的內部文件和會議記錄。幸好江鵬堅捐贈的資料中，包括了「黨外助選團」、「五人小組」以及「黨外總部」等內部運作的相關手稿、信函、草稿、文件和會議記錄，彌補了不少失落的環節。