北市萬華行政中心驚傳喋血事件！疑調解不成亮刀砍人

北市萬華區行政中心19日下午3時，針對一起傷害案件，找來高姓、陳姓兩名當事人進行調解，原來陳、高曾一起打麻將，陳懷疑高詐賭，找人將他痛打一頓，雙方今天來談傷害和解，心有不甘的高預藏1把藍波刀，雙方沒說幾句，高便拿刀出來猛砍陳，包括頭、手及腳部砍了20多刀，所幸陳送醫後暫無大礙。
28歲高嫌行凶後趁亂迅速逃逸，萬華警方經循線追查，2小時後將高逮捕，另起獲作案用的藍波刀，全案依殺人未遂罪偵訊中。
警方調查，41歲陳男、28歲高男，日前曾在一起打麻將，但陳後來認為高出老千，事後找人將高圍毆痛打，高後來提出傷害告訴，案件由台北地檢署審理，萬華行政中心19日下午約兩人進行調解。
高疑對陳懷恨在心，雙方講沒幾句，高即拿出預藏的藍波刀猛砍對方，血濺行政中心，不少職員及洽公民眾都被這場混亂嚇到，高逞凶後則迅速逃逸。
陳男身中20多刀，所幸緊急送醫救治後暫無生命危險，萬華警方隨後調閱監視器追查，案發2小時後循線逮捕高嫌，全案依殺人未遂罪偵辦中。
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