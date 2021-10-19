疫情持續延燒，對許多產業造成影響。桃園市長鄭文燦19日造訪桃園市青年事務局的新明青創基地，給予新創團隊鼓勵。他表示，市府團隊在疫情期間協助新創團隊取得創業資金，共計約6000萬元，將持續導入輔導團隊，協助媒合資金、技術跟人才，提高創業的成功率。

桃園市青年事務局協助的團隊中，「麥威科技股份有限公司」研發結合AI技術人臉辨識及溫度感測器的熱像顯示儀，就算出入人員戴著口罩，也可以有效辨識臉部特徵，疫情期間業績逆向成長。另外即使在不同場所皆可依據環境調整誤差，

另一家新創團隊「康思迅數位整合行銷股份有限公司」則是看準零接觸需求下帶動企業數位轉型的需求，透過seo搜尋引擎優化、數位行銷數據分析及網站架設服務，協助許多企業找出最有利的數位行銷模式，康思迅憑藉優異的行銷策略服務幫助企業進行數位轉型，月營業額較疫情前提升65％，成為疫情期間的一批新創黑馬。

此外，桃園市政府因應疫情，將於10月舉辦「企業營運及融資診斷輔導說明會」，會中協助新創團隊及中小企業瞭解融資優惠貸款方案及申請方式、信保基金專案保證協助等中央紓困機制，也邀請銀行代表進行實務說明，提供協助，還有臨櫃諮詢服務協助新創及中小企業度過難關，相關報名連結：https：／／reurl.cc／NZqGl5。