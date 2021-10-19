台灣中油公司油品行銷事業部桃園營業處捐贈100台再生電腦給真善美社會福利基金會，由於疫情期間園區憨兒無法外出，全靠老師手機憨兒們才能與家人聯繫，這批電腦剛好補足基金會在數位設備上的缺口。

中油公司平均每四年就會汰舊換新換電腦主機設備，再生電腦在汰換後多次捐往偏鄉國小，幫助弱勢孩童提升數位素養，這次是第一次捐贈給社福單位，全是因為聽聞基金會的電腦設備老舊不堪使用，而在桃園地區真善美的憨兒也是中油的員工，捐出100台，剛好幫助基金會更新電腦設備。

真善美社會福利基金會副執行長陳真妹表示，其實每年都在募集電腦主機，因為設備老舊，儘管只是文書作業，也相當受限，加上今年受疫情影響，憨兒無法返家，視訊學習和家人聯繫全都要透過電腦來操作，謝謝中油的捐贈，讓數位設位一次到位。

桃園營業處處長張榮福表示，秉持「取之於社會、用之於社會」的企業責任，將電腦重新整理後，全數捐贈使用，除幫助機構裡的學員能享有更完善的數位學習環境，也提升基金會整體運作效能，並實踐永續利用及資源循環再利用的精神。