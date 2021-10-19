彰化縣長王惠美（左二）、工務處長林漢斌（右二）等人18日親自北上出席國發會審查委員會會議，會後十分振奮。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

慶賀彰化縣建縣300年最大禮，行政院國發會18日下午正式通過彰化鐵路高架化可行性評估審查，將呈報行政院，行政院長蘇貞昌預計20日親自南下彰化火車站宣布此項大禮，並宣告正式啟動後續規畫設計與環評作業。彰化縣長王惠美表示，全案由中央主導，地方會全力配合，盼最快能在2023年底前發包動工、並如期在2033年完工。

彰化市鐵路高架讓彰化人引頸企盼20年，2011年重啟推動以來，歷時10年多，從2軌建設改為原地高架4軌方案，2015年底彰化縣政府正式完成可行性研究評估報告，2016年送進交通部審查，2018年5月通過，並於同年底提報國發會，卻卡關2年，直到12月交通部重新將計畫呈報國發會。

今年2月首審，會中彰化縣政府提出的3.03％自償率不符預期，在交通部支持下，重新納入整個站區周邊、台鐵自有土地，包含車站主體開發、高架後下方土地活化、機檢段遷移後土地與周邊商業區開發，還有扇形車庫、舊宿舍群規畫動態博物館等，自償率大幅提升2.3倍至7.01％，總算讓審查委員們點頭同意。

王惠美表示，2023年彰化縣建縣滿300年，彰化位處山海線鐵路交會點，鐵道高架化後帶來土地開發及觀光效益，未來發展榮景可期；她也說最快要再2年才會進行工程，交通部鐵道局原本預計施工工期12年，在政委張景森要求下，交通部也表態會再檢討工程技術、盼縮短時程。

高架化工程北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，沿途消除4座現有陸橋、4處平交道、4處車行地下道，及2座人行天橋，新設金馬及中央2座通勤新車站。總經費399.5億元、彰化縣需自籌負擔102億餘元；龐大的預算在縣議會引發議員吳韋達、張錦昆關注，要求加速規劃期程，努力找財源逐年編列預算。

至於機務段將南遷至花壇鄉，縣議員李成濟批評，高架化沒有到花壇，縣府卻要花大錢徵收40多公頃良田，將造成地方反彈；工務處長林漢斌說明，將會持續跟中央爭取協調，利用台鐵大肚用地建設機檢段，還可替彰化縣省下20多億元用地徵收費。

王惠美強調，配合中央要求，縣府將成立一個基金，確保工程配合款逐年撥付到基金中，並配合進行土地變更程序，縣府會將錢花在刀口上，並在財務方面好好規劃，尤其將未來高架後土地、都更等收益極大化，讓縣民共享土地縫合後的繁榮前景。