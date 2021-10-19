一份早前針對六都市長施政滿意度民調今天公布。《天下雜誌》今(19)日公布2021縣市長施政民調，從縣市長滿意度到幸福城市，最新的排行榜透露出人氣王大風吹，藍營以台中市長盧秀燕為首的「七朵花聯盟」的女性首長全數上升，綠營三都包括桃園、台南和高雄均受挫，雙北市長同樣受疫情拖累。另一方面，藍營十四位縣市長中有八名往上爬升，且都是即將尋求連任的首長，是否會延續到明年的百里侯選情，將是未來觀察重點。

台中市長盧秀燕。（中時資料照／王文吉攝）

此次民調由天下雜誌群調查中心執行，執行期間為2021年7月13日至9月16日，以居住在台閩地區、年滿20歲以上居民為調查對象，總成功樣本數為 14844 位，以市話為抽樣底冊。另外也加入將近六百位專家的觀察，評判在疫情衝擊下，全台22位縣市長的治理表現。

天下雜誌提供。

於名次往前推進者都是將爭取連任的縣市長，國民黨即佔八位，藍營號稱「七朵花聯盟」的女性縣市長全數上升，包括六都唯一的女首長台中市長盧秀燕，而且在六都中，唯有盧秀燕排名進步，盧秀燕的施政力，更以總分3.51，拿下六都第1，其餘五都首長都排名退步或止步。

仔細觀察台中整體表現，台中市的城市競爭力，以總分632.65分，拿下六都第2，僅次台北市。台中市的社福力，獲六都第2，經濟力與文教力皆為六都第3，綜合表現都不錯。

在防疫成績單中，台中市長盧秀燕的防疫表現，以平均分數7.23，拿下六都第3，如同各項民調評比中，台中在防疫都算是前段班，以台中人口多達282萬，全台第二都而言，拿到這樣的成績單，盧的防疫作為真的是穩紮穩打。

台中市政府對此也表示，近年來台中市始終以務實的施政步伐打造幸福家園，不論是像交通、公園等有形的建設，還是像社福、教育等無形的改變，一步一步陪伴市民構築幸福。近期本市在坊間許多評比的優異表現有目共睹，均有賴於市民的齊心協力，市府也將持續厚植各面向關鍵實力，以創新、求變、接地氣等原則，全力提升城市幸福感。