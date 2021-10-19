優人神鼓首推影像作品《亙古以來》，在金瓜石地質公園拍攝，並以一鏡到底手法拍攝。（陳懷恩攝，優人神鼓提供）

優人神鼓首推影像作品《亙古以來》，結合表演和巫儀，表演者臉上的面具由藝術家張忘打造。（陳懷恩攝，優人神鼓提供）

優人神鼓近兩年歷經位於老泉山的排練場火災、疫情衝擊，目前排練場則在等待修法程序重建，近期則試圖嘗試拍攝影像作品《亙古以來》，以金瓜石的亙古劇場為拍攝基地，團隊站上近5層樓高的半山腰拍攝，包括儀式和表演，透過運鏡，帶觀眾穿梭古今。

藝術總監黃誌群表示，表演藝術的歷史和巫儀很有關連，也因此他和創辦人劉若瑀思考，這部作品如何和當代環境結合，「我們設定從遙遠的年代貫穿到現代，還有一場在金瓜石地質公園舉辦的祈福儀式，後面是山，前面有海，在山與海交會的地方，呈現表演與巫儀的精神。」

黃誌群表示，拍攝過程中，天氣是團隊很大的考驗，「有大太陽、溫柔的風、強烈的風、陰天、寒冷天，這些氣候的變化，也讓團隊經歷像儀式般的洗禮。」

劉若瑀在《亙古以來》裡飾演一名走進山林的都市人，在神靈的引領之下，有了一段奇幻旅程。劇中有優人神鼓獨特的肢體表演，同時還有來自撒奇拉雅羅法思祭團舉辦的儀式，全長為60分鐘的影像作品。

此外，由於導演黃懷槿希望能以一鏡到底的方式拍攝，也因此團員們的走位和表演，都需要配合鏡頭移動，稍有閃失，就得再重新拍攝，黃誌群表示，「這種一再重來的表演方式，和在劇場演出時的全力一搏，感覺很不一樣。」

黃懷槿正是黃誌群和劉若瑀的兒子，他從小也受到優人神鼓的訓練，對於優人的表演內涵就很熟悉，他表示，這次他不希望擺拍，而是希望讓表演者在演出時，從旁自然地擷取片段，「把劇場的表演模式影像化，對我而言是新的嘗試。」

攝影指導張皓然表示，在拍攝過程中親眼看見天氣瞬間變化，更加感受到大自然的力量，「這像是一部儀式電影，透過電影看見儀式的舉行，以及看見團體如何和自然和平共處，特別是在後疫情時代，人們如何和自然、生靈相處，值得思考。」《亙古以來》將於11月20日、21日在OPENTIX LIFE平台演出。