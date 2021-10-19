水電費繳了沒？一中民宅父子口角打破玻璃見血

家住台中市北區一中街的陳姓父子，疑因水電費問題起口角，父子扭打受傷，還打破玻璃見血，警消獲報到場，29歲的陳男指稱62歲的爸爸向他施暴，唯因兩人都受傷掛彩住送醫治療，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

29歲陳姓男子與父親、母親、妹妹同住在北區一中街商圈的民宅內，19日中午約12點，陳父詢問陳「水費、電費都去繳了嗎」、「還沒繳就快點去繳一繳」，沒想到卻引來陳的不滿，陳高分貝回嗆。

倆人起口角爭執後爆發肢體拉扯衝突，陳母在旁勸架，沒想到過程中，意外撞破落地窗玻璃，玻璃噴濺到其他家人，陳臉部因此掛彩，造成撕裂傷、陳父的手也有受傷，陳母擔心兒子、丈夫再打起來，趕緊通知警、消到場。

救護車到場時，陳男意識清楚，僅有臉部有玻璃割傷，但陳送醫前，不忘向現場警方控訴，「我有聲請家暴令」，但卻提不出證明，不過警方尚查無證明。

轄區台中市警察局第二分局育才派出所副所長周信忠指稱，本案係陳姓父子因家中雜項開銷發生口角，過程中造成家中落地玻璃破裂，雙方都被玻璃碎片波及受傷，經送醫治療已無大礙，警方也將請雙方當事人到派出所說明以釐清案情。

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