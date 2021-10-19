北市議員陳怡君19日痛批，北市府借疫情實聯制之名，對市府人員行推銷悠遊卡綁台北通之實。（北市議員陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

北市府員工原本進出市府，只需刷員工證即可證明實名制，豈料近期員工證悠遊卡被強迫要綁台北通才能進出，十分不便，北市議員陳怡君痛批，市府借疫情實聯制之名，行推銷悠遊卡綁台北通之實。北市府祕書長陳志銘說，只是多提供一個選擇，用1922實聯制也可。

陳怡君表示，市府人員昨天下班前收到長官通知，要公務人員除下載台北通外，還要將員工服務證綁定台北通的悠遊卡才能進市府，台北通原是提供市民服務的工具，但民眾使用率不高，市府現在只好從無力反抗力的市府員工下手。

陳怡君質疑，市長柯文哲為了要衝台北通綁定悠遊卡，把腦筋動到了市府員工身上，市府大樓昨天門口改換系統，台北通要綁定市府員工的悠遊卡才得以順利進入，但是市府電梯、各樓層還是使用舊系統，顯然市府根本就是為了推銷台北通及悠遊卡急救章，根本就是浪費公帑。

陳怡君痛批，更離譜的是，有些公務人員只有員工證，員工證還沒有悠遊卡的功能，所以最後只能下載台北通得以掃描入市府，台北通若只能在市府同仁這邊強迫推銷，成效怎麼會好？

陳志銘回應，卡片連上台北通就可辨識身份，比掃條碼快，要維持手基掃1922 也可，員工證是打卡用，只是多了一個卡片實聯制的管道，且現在資料庫跟台北通實聯制的資料都放在一起，這員工證可當成「副卡」的概念。

陳志銘說，市府人員可自己選擇，這項措施是資訊局所執行，全國只有北市第一個做，掏手機其實也比較麻煩。