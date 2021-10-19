響應新北市好日子愛心大平台，社團法人新北市汐止心汐止情慈善協會與中華民國皇典慈善協會今共同捐贈1台社區共好在地服務專車，以提升弱勢族群福利輸送，擴大偏區服務量能，新北市社會局長張錦麗出席受贈，感謝2協會造福偏區。

汐止心汐止情慈善協會理事長劉威麟表示，協會自2017年11月成立，秉持弱勢關懷與急難救助的精神，盡心扶助在地兒少、婦女、單親、新住民及獨居老人等弱勢族群，包括發放急難救助金、開設兒少課後陪伴中心，以及成立實物銀行等，去年也曾捐贈瑞芳社福中心一輛社福專車。

劉威麟在汐止區中興路經營好將來快餐店，在疫情期間也加入新北市好日子愛心大平台待用餐的行列，每日平均發送超過100份愛心餐；更於2020年5月另行成立中華民國皇典慈善協會，身兼2協會理事長，全力推動公益活動。

張錦麗表示，新北市幅員遼闊，偏遠地區物資配送不易，非常感謝2協會共同捐贈服務專車，除落實偏鄉弱勢照顧及福利社區化，更串連許多在地組織能量，支持新北市各項福利服務。