機場商務貴賓室也將全面開放飲食，為了提供貴賓級的禮遇，除採用一人一座的位置規劃，也已設計好個人套餐方便民眾享用。（陳麒全攝）

時隔四個多月桃園國際機場再度開放出境旅客飲食，出境旅客即日起可以在航廈內享用美食。（陳麒全攝）

桃園國際機場因防疫規定自今年6月9日起全面禁止飲食，桃機公司完成出境區域餐廳重新開放內用相關整備及動線規劃，出境旅客即日起可以在航廈內飲食，但對於入境旅客的餐飲仍維持不提供內用。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

桃園國際機場因防疫規定自今年6月9日起全面禁止飲食，桃機公司完成出境區域餐廳重新開放內用相關整備及動線規劃，出境旅客即日起可以在航廈內飲食，但對於入境旅客的餐飲仍維持不提供內用。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

桃園國際機場因防疫規定自今年6月9日起全面禁止飲食，桃機公司完成出境區域餐廳重新開放內用相關整備及動線規劃，出境旅客即日起可以在航廈內飲食，但對於入境旅客的餐飲仍維持不提供內用。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

出境旅客即日起可以在航廈內飲食，但對於入境旅客的餐飲仍維持不提供內用。（陳麒全攝）

桃園國際機場因防疫規定自今年6月9日起全面禁止飲食，時隔四個多月再度開放飲食，桃機公司在完成出境區域餐廳重新開放內用相關整備及動線規劃後，出境旅客即日起可以在航廈內飲食，但對於入境旅客的餐飲仍維持不提供內用。

看到旅客和員工前來內用餐點，桃機餐飲業者開心說「整個機場像活過來了」。

桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場從19日開始依照中央流行疫情指揮中心的指示，開放出境區域用餐，提供民眾方便的服務，但還是要呼籲民眾，機場畢竟不同於一般商場，希望民眾還是能夠保持安全的距離，為自己以及國門的防疫做最大的努力。

但昭璧說，在入境部分，包括機組人員、來自高風險地區遊客、一般入境旅客、泡泡旅遊的旅客以及外籍生，這五類人員入境時需受到管制， 桃機公司會進行妥善的分流規劃，這些人員從進入機場一直到離開時，都會有專人引導，做好防護的工作。

旅客陳先生表示，「可以在機場用餐真的比較有出國的感覺」，這樣就不用趕在抵達機場前，先在外面吃早餐，可以辦完登機手續，進入管制區內後，在等待登機期間，到侯機室或機場管制區內的餐廳，輕鬆地享用早餐，對於旅客來講比較方便。

另一名旅客林先生表示，機場還是要開放用餐，之前機場內不開放飲食，有時候到機場前，來不及吃東西，就真的只能忍著，對於旅客來講真的很不方便。

管制區內餐飲業者表示，開放餐飲內用首日，看到不少旅客及員工第一時間在機場內的餐廳用餐飲食，真的很感動，好像看到「整個機場有活過來的感覺」，希望這是國境解封的第一步，未來可以逐步開放，讓桃園國際機場再回復到往日的榮景。