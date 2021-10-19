日本突然抗新冠成功了，專家也困惑。

東京奧運舉行期間，日本每日新冠確診人數暴衝，不過自9月以來，單日確診數不斷下降，近期東京新增染疫人數更低於百人，日本突然成為抗疫成功的國家，連當地人都不解。

7、8月日本舉行東京奧運期間，全國單日確診人數暴增3倍，據世界實時統計數據Worldometer網站，日本那波疫情在8月下旬來到高峰，8月22日曾創下單日新增26121人確診的新紀錄。不過在那之後疫情似乎開始趨穩，每日確診數持續下降，先是在8月下旬跌破2萬人，9月中旬跌破1萬人，9月下旬跌破千人，昨（18）日更只新增429人確診；東京19日新增36人確診，已經連續11天確診數低於百人。

美聯社指出，日本幾乎是在「一夕之間」成為一個「令人驚訝、甚至有點神祕的對抗新冠成功故事」，連日本對於「突然」抗疫成功感到「困惑」，畢竟這個國家從來沒有實施過像其他國家那樣嚴格的封城措施。

那麼日本疫情突然放緩的原因是什麼？英國《衛報》（The Guardian）引述專家指出，絕對不是只有單一原因。

第1個可能原因是日本疫苗接種率衝高。雖然日本苦於疫苗到貨不足，擴大疫苗接種的速度較其他國家晚，但是東邦大學病毒學教授立田和弘指出，7月至9月Delta變異株大流行期間，疫苗接種率快速上升，目前日本已經有將近70%人口完整接種疫苗。北海道大學傳染病流行病學教授西浦博（Hiroshi Nishiura）預估，疫苗讓65萬日本人免於染疫，救了7200條人命。

第2個可能原因是日本人的戴口罩習慣已經根深蒂固，尤其在新冠大流行以前的流感季節，日本人就已經相當習慣戴口罩，即便許多國家已經開始鬆綁口罩令，多數日本人仍不願冒險脫口罩。

大學生河野美月表示，她仍擔心病毒，另一名大學生川口愛麗絲說，「我不想接近沒戴口罩的人。」

第3個原因可能是日本人在第3次緊急事態宣言期間減少出遊。一份分析GPS的報告指出，日本人在第3次緊急事態宣言期間，出入市區風俗場所的頻率變少了。第3次緊急事態宣言已經在9月30日結束。

不過倫敦國王學院（King's College London）人口健康研究所（Institute for Population Health）前所長澀谷健司（Kenji Shibuya）不認為民眾活動的影響力有這麼大，他認為主要還是「季節性因素」造成，除了疫苗，可能也包括「我們仍不知道的病毒特性」。

針對疫情突然趨緩，日本公衛專家希望對此進行全面調查。

現在日本社會的氣氛相當樂觀，有些人認為生活將回歸正常，不過專家表示認為危險已過的想法相當愚蠢，警告冬季來襲、人們擠在通風不良的室內恐怕會再次看到確診數激增。