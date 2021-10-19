全球教育科技與視訊會議領導品牌圓展科技（3669）19日宣布與西柏科技（CYP）攜手合作，共同推動遠距教學解決方案，整合圓展最新自動追蹤攝影機、實物攝影機，與西柏科技多視窗串流解決方案，於越南河內國家大學（Vietnam National University Hanoi，以下簡稱 VNU）成功導入，大幅提升遠距教學的成效。

疫情驅動遠距教學的成長，為開拓海外商機，圓展與西柏科技宣布首次在VNU成功導入遠距教學解決方案，協助教師進行線上教學和課程直錄播。

透過圓展雙鏡頭自動追蹤攝影機AVer PTC115，老師不需配戴任何裝置，即可在教室中自由走動、自在授課；圓展PTZ視訊攝影機AVer PTZ330，多樣化接口簡化連網流程，老師可輕鬆進行視訊或課程直錄播；此外，圓展機械式手臂實物攝影機AVer M15-13M，搭載1300萬畫素、60 fps動態影像與 4K超高解析度的鏡頭，真實呈現各類教材，增加師生互動更增添學習效率。

最後，西柏科技多視窗串流解決方案CSC-VPR-3421，搭載多視窗模式及先進H.264視訊串流、60 fps 高動態影像錄製技術，不僅可整合圓展攝影機和老師筆電畫面，更以流暢的多視窗切換特性，大幅升級遠距教學的體驗。

隨著教育型態的轉變，圓展與西柏攜手打造的遠距教學解決方案，讓教育擁有更多彈性與可能性，放眼未來，圓展和西柏也會將此解決方案推展至全球各地，協助更多學校受惠於遠距或複合教學的益處。