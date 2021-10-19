廣告科技公司The Trade Desk 19日宣布啟用台灣辦公室，主要是因看好台灣數位廣告市場商機，特別是行銷產業日益渴求由數據資料驅動的全通路廣告活動，以及能具體評估業務成效的工具。

The Trade Desk總部位於美國加州文圖拉，自2016年進入台灣市場，是為買方提供全通路程序化廣告購買服務的廣告技術公司，透過旗下的自助雲端平台，廣告買方可以建立、管理和優化多種形式和終端的數位廣告活動。

為了持續拓展台灣數位廣告市場，The Trade Desk也宣布，與麻布數據科技集團旗下發票存摺Invos攜手合作。發票存摺Invos是台灣廣受歡迎的發票掃描應用程式，累計下載次數已突破五百萬。台灣民眾習慣使用行動裝置掃描購物發票，並參加財政部舉辦的發票抽獎活動。The Trade Desk可透過這些精確的購物發票數據資料，為廣告商提供領先市場的線上與線下整合銷售解決方案，與輕鬆衡量數位廣告所帶動的銷售成效，雙方獨家合作將提供優質的行動數據資料，有效協助廣告商優化廣告活動規劃。

事實上，隨著越來越多的消費者選擇數位通路進行購物，行銷產業需要建立媒體廣告方案與對策，才能因應現今的數位行銷環境。根據eMarketer報導GlobalWebIndex的研究指出，超過82％台灣消費者會觀看特定形式的串流影片內容；聆聽數位音訊內容的比例攀升至57％，比前一年成長11％。

不僅如此，根據信用卡Mastercard的調查，超過75％的灣消費者提高了行動支付的使用頻率；每兩個擁有電子錢包的消費者當中，就有一人每天都會使用行動支付。

The Trade Desk香港與台灣總經理Chris Ngan表示，The Trade Desk自2016年進入台灣市場以來，便致力在台長期發展並推動市場成長，接下來將持續深耕台灣市場。隨著行銷活動逐漸轉往數位領域和消費者接觸與溝通，The Trade Desk將善用數據資料，協助新時代行銷活動運用行動裝置和連網電視等成長速度最快的管道，做出更合適的廣告投放決策。

繼意藍資訊、痞客幫、麟數據科技、愛料理後，發票存摺Invos也加入了The Trade Desk合作行列，The Trade Desk表示，將會持續在台灣市場拓展廣告領域和數據合作夥伴，並透過夥伴關係協助全球與台灣品牌廣泛獲得整個市場的廣告資源。

麻布數據科技執行長陳振榮表示，疫情促使許多人改用網路連線遠端工作，並透過線上購物滿足日常生活需求，如何有效透過廣告吸引他們至關重要。結合The Trade Desk在技術方面的創新力，接下來將協助行銷人員在瞬息萬變的數位行銷領域找到正確的前進方向。