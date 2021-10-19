台中豪宅之光！戶戶破億的七期超豪宅「寶璽天睿」，今年連續奪得美國Luxury Lifestyle Award及英國國際房地產大獎（The International Property Awards）兩項業界大獎肯定，為台中建築美學拓展國際視野與新高度。

不僅如此，今年全球設計界最負盛名的獎項之一、由英國室內設計協會所舉辦的國際設計大獎（The SBID International Design Awards），「寶璽天睿」目前已篤定入圍決賽名單；「寶璽天睿」更為SBID房地產開發項目亞太區決賽名單之中、台灣唯一的住宅大樓（其餘皆為私人住宅、別墅及商用空間），再次成為國際建築業界的矚目焦點。

台中近幾年發展迅速，街廓與市容已與國際一線都市看齊，更成為Michael Green、Richard Meier、Antonio Citterio、伊東豊雄、妹島和世、隈研吾、片山正通、安藤忠雄等國際級大師揮灑創意的伸展台，在六都之中頭角崢嶸，讓台中得以在國際都市中提高能見度！

「寶璽天睿」The Cosmos在今年英國國際房地產大獎（The International Property Awards）亞太地區，榮獲最佳休閒住宅類別得獎（Best Leisure Interior）。該獎項堪稱全球房地產公司與業界公認的最高成就之一，影響力猶如建築界的奧斯卡。參賽作品在其相關的地區級別內，會由經驗豐富的專業團隊進行評審，優勝者將被邀請參加每個地區的頒獎晚宴，並有權在其營銷中使用享有盛譽的徽標。

「寶璽天睿」榮獲的另一個獎項－美國Luxury Lifestyle Award則為全球奢侈品的指標獎項，評選來自60個國家的品牌和服務，包括CHANEL、Ferrari法拉利、Tiffany、AP、路易13等精品品牌與國際酒店等。今年與「寶璽天睿」一同獲獎的知名建案，還有台北豪宅「琢白55Timeless」，均讓台灣獲得國際業界矚目。

擁有府會園道1號燙金門牌的超豪宅「寶璽天睿」，由加拿大國寶建築大師Michael Green、日本神級空間大師片山正通、與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，締造並示範超豪宅的頂尖規格，已成為台中七期新市政中心「寧靜特區」的最美地標。

觀察「寶璽天睿」實價登錄已有38筆交易，每坪均價為68.1萬元，不僅寫下台中豪宅社區均價紀錄，今年以來更有8筆揭露，已連續兩年穩居台中億元級豪宅交易之冠，備受業界矚目與返台置產的台商青睞。

成立至今逾40年的寶璽建設，低調穩健的風格，被業界認為是台中豪宅的領航者。寶璽建設董事長梁德煌分享其觀察，台中建案從早期的透天厝發展到巴洛克新古典華麗風格，到目前與國際接軌的當代美學建築，同業都非常認真，也因此讓台中建案的品質與進步在六都之中有目共睹。

梁德煌強調，寶璽建設雖然低調卻很堅持走在前面，即使已被認定是成功模式，寶璽也不願意複製過往作品，除了在工程品質上繼續精進，設計部份更攜手國際知名建築師共同協作以拓展國際視野，為建案與住戶帶來全新思維。

延續「寶璽天睿」氣勢，備受期待的七期「寶璽惠文路新案」可望在2022年初登場，將延請日本第一大建築設計集團，曾設計過日本晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等知名地標建築的國際設計團隊NIKKEN SEKKEI操刀，總銷約在80億元，規劃100-130坪產品。梁德煌表示，由於營建成本高漲，新案將採取先建後售。

此外，寶璽建設子品牌-睿嚮建設台中潭子區首案「睿嚮大涵」，雖以平價中的精品為定位，但規劃仍以豪宅高規格設計，期許將寶璽品牌一貫的質感美學與穩健品質延伸至北台中。