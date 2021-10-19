有些人生活不順時，就會想要換一個新環境，不過《搜狐網》命理專欄發文指出，白羊座、巨蟹座、射手座和雙魚座的女性，就算過得再苦，也願意留在另一半身邊，陪伴對方一起度過難關。

1、白羊座

白羊女非常有毅力，只要是自己喜歡的事情，就算遇到再多的困難，她們都會堅持走下去，面對感情也是如此，白羊女在選擇另一半時，通常都不會是對方條件有多優秀，而是他的身上有吸引她們的特點，所以就算吃再多的苦，她們也無怨無悔，堅定地陪伴對方一起克服難關。

2、巨蟹座

巨蟹女非常重感情，總是替別人著想、替別人付出，在愛情中她們把另一半看得很重要，所以有什麼好處都會先給對方，一旦巨蟹女真的愛上一個人，就算環境再差、生活再苦，她們也都可以堅持陪在另一半左右，不過這並不代表她們沒有更好的選擇，而是她們更願意為愛人犧牲。

3、射手座

射手女不喜歡改變，並且渴望簡單的生活，能有一個相愛的人在身邊，她們就很滿足了，也因此射手女非常害怕另一半離開，為了維持彼此的關係，她們願意做出妥協，就算每天都得面對生活的不如意，只要有愛人陪伴自己，對她們來說就會擁有很大的力量，可以繼續走下去。

4、雙魚座

雙魚女之所以可以「有難同當」，是因為她們已經看清楚現實，知道男人都是一樣的，剛開始說很多甜言蜜語，一旦確定關係後，就會不把自己當一回事，所以就算生活再苦，她們也不會主動要求分開，因為她們心裡很清楚，就算換一個人，結局也是一樣，那還不如不要換，免得要再經歷一次磨合期。