中央流行疫情指揮中心日前表示，國人在大陸接種過2劑國藥、科興疫苗者，返台後毋須再補接種。不過，今日有媒體詢問，有民眾以大陸證明換台灣接種紀錄，是否會收回時，副指揮官陳宗彥竟說，「大陸是哪個國家？」引發各界關注，此事也在網路上引發網友熱議，更有網友直言，為何不去問問曾任過陸委會主委的總統蔡英文？

在今天(19日)的記者會中，有記者提問，「已經有民眾拿大陸接種的證明換小黃卡，我們會要求他收回嗎？」陳宗彥回答，「你說有從中國回來的民眾是不是？因為你講大陸我實在不知道是哪個國家」。記者聞言後改口，「就是中國回來的」，陳宗彥則說，「目前衛生局好像已經通知該民眾收回該紀錄卡」。

此事也在PTT上引發網友熱議，「發文問陸委會啊」、「所以陸委會=非洲大陸委員會？」、「去問陸委會主委啊」、「大陸是中華民國不可分割的一部分」、「可憐啊，中央官員連我國大陸地區都不知道」、「嘴巴很嗆有種修法陸委會改名啊」。

有些網友則說，「無腦覺青很愛這句」、「好幽默喔」、「從上嘴到下，有樣學樣，你能怎樣」、「嘴砲耶，還是不敢說那個名字」、「裝傻言論Duck不必」；還有些網友直言，「是不會去問前大陸委員會主委蔡英文嗎？看她是哪個大陸的主委」、「建議你去問曾任陸委會的小英」、「問小英以前是不是在南極大陸顧企鵝」、「去問前陸委會主委現任總統啊！政府官員只會耍嘴皮子」。