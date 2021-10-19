北市議會財委會、工委會19日赴北市第一果菜及萬大魚類批發市場視察改建案，因改建案預算從140億元，多追加了23.2億元，其中包含斥資3.81億元「補作」果菜包裝中心，是在規畫設計初期沒考量到，現場議員要求市府盡速趕工，以免又要追加預算。

北市府簡報指出，此次追加預算包含10個項目，囊括6樓以上工程款，農產方面，並新增果菜包裝中心、冷鏈區及拍賣區儲藏室，以及拍賣場、零批場的面積調整，還有中繼零批市場攤位燈具、框架、增設客貨梯、調整豆芽菜區。

漁產的部分，則視有垃圾廚餘處理設施工程，另外還有捷運萬大線隧道坑上的保護措施工程。

北農董事長黃向羣說，他2019年接手北農時，統包工程已定案，但卻發現北農沒計畫物流中心，所以才需規畫果菜包裝中心、冷鏈系統。北市市場處長陳庭輝表示，統包商施工時，農產、漁產、畜產公司都會提出新增需求，農產的需求就新增5億元，最大新增就是要成立果菜包裝中心。

北市議員林亮君、楊靜宇指出，鋼價及營建清運處理費，在這2年大都幅上漲，但相關費用已計入預算內，市府要預估2029年完工前的漲幅。北市議員李慶元則說，改建案預計花費163億元，使用期限50年，代表1年要回收8億元，但北農、北漁每年只收取1億多元的租金，這投資的公益性在哪？