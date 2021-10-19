富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 18:402021/10/19 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦金。（圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金融圈今傳聞，某金控董事長驚傳從美返台確診，根據指揮中心資料顯示，匡列確診者同班機接觸者5人，研判為私人飛機，再從年齡60多歲比對，傳言直指確診者為富邦金控董事長蔡明興；對於金融圈的傳聞，富邦金僅以書面方式回應，「董事長已返台，目前正依規隔離中。」 指揮中心今舉辦例行記者會時，有媒體詢問，今境外移入確診個案中，16448案本國籍、60多歲男性疑為某金控集團董事長？指揮中心回應，這與疫調無關資訊，且涉及個人隱私，不會確認或否認相關訊息。 廈門銀攜金圓統一證 攻華南金融市場 北富銀基金會前進馬祖 助長者「澡」回幸福 #富邦金 #回應 #董事長 #指揮中心 #驚傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特選smart多因子指數成分股 新納入聯華食等37檔 17:452021/10/19 財經 《營建股》鼎固6.6億美元聯貸案簽約 規模創今年不動產之最 10:022021/10/19 財經 金宣虎捲墮胎疑雲搞消失 公司出面「回應5句話」韓網炸鍋 11:132021/10/19 娛樂 鼎固6.6億美元聯貸案簽約 規模創今年不動產紀錄 10:302021/10/19 財經 低波動股利精選30指數 成分股調整 17:512021/10/19 財經 台中水湳地王標售 挑戰3高 04:102021/10/19 財經要聞 頂級保養鉑翡斯推出皂類新品 保養潔淨一步到位 13:512021/10/19 消費 鼎固控股6.6億美元聯貸案簽約 創今年不動產業紀錄 10:572021/10/19 房市新訊 觀念平台－獨董不能成為ESG永續行動的缺席者 04:102021/10/19 專題周報 REITs首見 樂富一號獲准追加募集 04:102021/10/19 財經要聞 基隆港船上指揮手遭貨櫃夾擊身亡 員工爆工作超時 16:032021/10/19 社會 財經熱門新聞 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 台積電3奈米獲利太樂觀！大摩繼續唱衰 目標價仍慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。