金融圈今傳聞，某金控董事長驚傳從美返台確診，根據指揮中心資料顯示，匡列確診者同班機接觸者5人，研判為私人飛機，再從年齡60多歲比對，傳言直指確診者為富邦金控董事長蔡明興；對於金融圈的傳聞，富邦金僅以書面方式回應，「董事長已返台，目前正依規隔離中。」

指揮中心今舉辦例行記者會時，有媒體詢問，今境外移入確診個案中，16448案本國籍、60多歲男性疑為某金控集團董事長？指揮中心回應，這與疫調無關資訊，且涉及個人隱私，不會確認或否認相關訊息。