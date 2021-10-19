網紅「小玉」涉嫌販賣換臉不雅影片遭逮，台北市長柯文哲19日指出，身為網路紅人，用科技傷害他人，這種行為應該被譴責，他也要向所有勇敢站出來的受害女性表達敬意，用切身之痛喚醒世人對假新聞、假訊息的重視與反思。

柯文哲在臉書PO文，英文俗諺To see is to believe，但是現在的台灣，眼見也不一定為憑，打擊假新聞、假消息，是每一個人的責任。

他表示，昨晚蔡英文總統在臉書呼籲大家正視科技造假問題，起因是「小玉」竟然使用Deepfake軟體，製作換臉不雅影片，還在網路上販賣牟利。身為一個網路紅人，享受著科技帶來的便利與紅利，卻不知節制，反而用科技拿來傷害他人，這種行為應該被譴責。在此要向所有勇敢站出來的受害女性表達敬意，用切身之痛喚醒世人對假新聞、假訊息的重視與反思。

柯文哲認為，一個重視是非曲直的社會，一個鼓勵追求真相、實事求是的文化，才能建立真正的正義，才能邁向真正的民主社會，要呼籲所有人，無論男性、女性不要躲在螢幕後面竄改、造假、出征；有權力者更不應縱容keyboard warriors、haters，甚至網軍用變造的假訊息紊亂人民的認知與生活，這些鋪天蓋地的假訊息早已是台灣民主的暗瘡。

他說，今日的旁觀者，明日可能就是受害者，人民也要有自覺，要培養思辨的能力，任何來路不明的訊息不要輕易相信或轉發，要增加對媒體與網路訊息的識讀能力，在維護言論自由的前提下，政府也要積極從法制面補強，讓法律規範明確化、責任合理化，還給人民更乾淨的網路環境，政府與人民一起正視這個問題，公眾利益才能獲得保障。