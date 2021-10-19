網路節目《木曜4超玩》全新六周年的特別企劃「木曜跨界演唱會-Awakening」將在12月25、26日耶誕假期登場，並於10月23日起在KKTIX及全台全家便利商店開始售票，今年不但要前進可容納5000人的台北流行音樂中心，更是一次開2場，要挑戰超越去年秒殺完售的紀錄。

《木曜4超玩》的主持大哥邰智源笑說這真的是一次挑戰：「上次雖然秒殺完售，但這次不但多1場，人數也是去年的2至3倍，這售票的速度的確令人擔心。」不過另一位主持人坤達擔心的角度卻不一樣：「我是怕票很快就會賣完，這樣明年又要找更大的場地了。」當所有成員都是期待又怕受傷害，只有KID崩潰大喊：「不要再問了，想到就覺得好沉重！」

而去年6位主持人分別與各類型音樂人合作的模式頗受好評，今年同樣找了意想不到的音樂人一同合作，不過製作單位堅持不透露合作人選，要在10月28日的特別企劃首集節目才會公布，節目製作人阿良笑說：「唯一能透露的就是含金量超高，都是金曲金音各大音樂獎項入圍得獎的超厲害音樂人，像是這次的音樂總監就是金曲獎常客，總以為她很高冷，合作之後才發現她是一個超級nice的人啊！」

不過KID哀怨透露，要合作的音樂人，雖然是自己的偶像，但他的歌都超難唱，跟自己的風格南轅北轍，想到就好痛苦，但話鋒一轉他倒是開始反省起來，因為他的搭檔在華語樂壇可是炙手可熱，大家都搶著要合作，有這樣的機會還一直抱怨，還真是不應該，他馬上改口笑說：「其實我心中是非常喜悅的。」而邰哥也忍不住透露自己合作的對象才是完全符合木曜跨界的精神，不論是在演戲、歌唱方面均有卓越表現，是正港的跨界小天王啊！這麼明顯暗示，讓一旁的工作人員苦笑這也太好猜了吧！

《木曜4超玩》6周年特別企劃「木曜跨界演唱會-Awakening」即將於12月25、26日於台北流行音樂中心演出，其中12月25日為木曜會員專場，將於10月23日開放已事前登記的木曜會員購票，26日則是全民同樂場，於10月24日全面開放售票，售票系統為KKTIX及全台全家便利商店，還可使用振興五倍券（限數位綁定）購票。演唱會的最新消息就請鎖定華貴娛樂以及木曜4超玩的臉書粉絲專頁。