宜蘭市縣民大道與環市東路口今（19）遭發生恐怖槍殺事件，1名劉姓男子疑似因追債不成，駕車尾隨羅姓男子後朝對方連開3槍，造成對方太陽穴、鎖骨中彈當場死亡；據了解身亡的男子還有名結婚7年的妻子，妻子事後在網路發文「你怎麼捨得丟下我還有女兒」、「你最怕痛了，看你流了好多血，我真的心好痛」。

據了解，當時羅男開車遭劉男同車道尾隨，在環市東路與縣民大道路口前更遭到對方從後方衝撞，他原以為是對方沒保持安全車距，氣憤下車要朝對方理論時，遭對方一言不發地持預藏手槍朝連開3槍，當場因太陽穴、鎖骨中彈死亡，而車內1名吳姓男子也遭流彈波及受傷，

據了解身亡的男子還有名結婚7年的妻子，妻子事後在網路發文「你怎麼捨得丟下我還有女兒」、「你最怕痛了，看你流了好多血，我真的心好痛」。（翻攝自當事人Instagram）

據了解，羅姓男子疑因積欠劉姓男子20餘萬元，劉男索討不成才行凶，但全案仍待檢警釐清中，而案發後約20分鐘，劉男就帶著手槍子彈向警方自首，全案將依殺人罪嫌偵辦。

羅男的妻子事後在個人Instagram發佈限時動態，提到「你最怕痛了，看你了好多血，我真的心好痛，你是我生命中讓我又討厭又愛的人，7年了，你怎麼捨得丟下我還有女兒，我摸著你的手、看著你，我真的不知道該怎麼辦，回來好不好，晚上打給你，你還說會回來陪我們睡覺，我愛你，我睡覺要回來找我說話好嗎？」