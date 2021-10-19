第6屆「金門文化獎」3位得主出爐，得獎人之一的版書大師黃世團。（金門縣文化局提供）

第6屆「金門文化獎」3位得主出爐，得獎人之一的詩人許水富。（金門縣文化局提供）

第6屆「金門文化獎」3位得主出爐，包括南管達人陳金潭、詩人許水富及版書大師黃世團，縣文化局將視疫情發展，擇期由縣長楊鎮浯公開表揚。

縣文化局說明，「金門文化獎」以金門籍、年滿七十歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章及證書，每人並頒發獎金新台幣10萬元。

第6屆金門文化獎遴選委員會共收到自薦或他薦者7人，縣文化局聘請金門大學校長陳建民、文化部文化資源司司長洪世芳、國立中央大學退休教授李國俊、金門文史作家黃振良、前金門美術學會理事長吳鼎仁及現任理事長唐敏達、第五屆文化獎得主李福井等7位學有專精社會公正人士組成甄選小組。

縣文化局表示，第6屆文化獎得獎人簡介如下：

一、南管音樂達人陳金潭，金門金沙斗門人，出生於1944年，現年77歲。自幼在家鄉學習南管音樂，精通各種南管樂器，尤擅長唱曲，所習曲子甚多，嗓音清亮激揚，行腔華麗婉轉，為當代男性曲家之佼佼者。由於其父親為職業道士，因此從小耳濡目染，熟悉許多道教樂曲。與金門鄉親李朝奈、李成國同被臺灣知名南管樂團「漢唐樂府」網羅，參與赴美國、歐洲、日韓等國巡迴演出，贏得頗多掌聲，在台傳授南管，目前在台習南管稍有成者皆其入室弟子。

二、詩人許水富是金寧鄉榜林村人，出生於民國1950年，現年71歲。專精繪畫、書法、文學、新詩寫作、廣告設計等。自幼就喜歡文字和繪畫。而後讀美術系、跨界多元的書法。新詩寫作和設計。而後以教職為生。先在金門金寧國中任教。1976年起在金門日報副刊系列撰寫藝術評論，並常返鄉出席文化交流活動，以及受邀金門各項藝文評選委員工作。2020年金門睿友文學館個人詩書畫展出，提升金門文化能量。

三、版畫大師黃世團是金沙鎮西園村人，出生於民國1951年，現年70歲。台藝大藝術研究所碩士、福建省師範大學古文學研究所博士。浸淫創作30餘年，尤其在版畫藝術領域中博有聲名，除了是中華民國版畫學會、十青版畫會的資深成員，目前擔任國立臺灣藝術大學兼任講師。其作品在全國美展、文藝創作獎、全省美展、台北縣美展、南瀛美展、中華民國國際素描版畫雙年展等國內具有定位性的重要競賽中都獲得極高的獎項，獨特的創作表現深受藝壇肯定。國美館亦典藏了其8件傑出的版畫創作，其中包括多件競賽得獎作品。