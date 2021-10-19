看好高階IT面板需求，友達（2409）經投審會核准，向友達昆山之合資方購買其所持有之49％股權，友達昆山成為100％持股之子公司。友達強調，公司於台灣維持穩定的資本支出，未來4年（2021年至2024年） 資本支出估計將達到910.8億元。

近年來AIoT發展趨勢及疫情所催生的新常態，加速產業數位轉型並造成全球市場劇變。友達把握產業結構性改變契機，以健全的財務體質為基礎，採取「雙軸轉型」策略，持續提升公司與產品價值。在Smart Investment的原則下，優先將資金投注優質產能和技術，透過資源最佳化配置以達到高值化和加值的目標。 友達表示，在顯示器製造生產方面，除了立足於台灣，友達也在中國大陸、新加坡等地擁有製造基地，配合客戶需求做適度的產能擴充，將產能做最佳化調配。如今年對於昆山廠LTPS產能的擴充，係沿用既有技術和既有廠房，期以提升整體筆電面板產能，以因應後疫情時代持續強勁的IT面板需求，並鞏固友達在高階筆電面板全球市占率。

因應疫後市場對高階IT面板需求不減，經投審會核准，將向友達昆山之合資方購買其所持有之49％股權（交易金額人民幣39.55億元）。待股權交易完成，友達昆山將為友達100％持股之子公司。此外，亦將對友達昆山現金增資以支應LTPS筆電面板產能擴充之資金需求（增資額度3.84億美元），用以進一步拉升產能達到月產能4.7萬片的目標。

同時友達強調深耕台灣，持續擴充在台灣的產能，擴大技術研發、人才培育與專利佈局能量，並延攬在地優質人才創造就業機會，現有員工總數超過2萬人，人數排名在科技業名列前茅。友達於台灣維持穩定的資本支出，未來4年 資本支出預計將達910.8億元，其中包括用於擴充台中8.5代和6代AHVA高階技術產能。此外，持續每年100億元規模的研發投入，致力於前瞻技術及產能技術升級，以提供「台灣製造」面板，支持國際品牌客戶進行全球市場銷售。