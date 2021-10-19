全運會自由車公路賽20日登場 交通管制看這裡（警方提供／戴上容新北傳真）

110年全國運動會自由車公路賽將於10月20日在北海岸地區舉行，比賽途經淡水、三芝、石門、金山、萬里四行政區，淡水警分局為了比賽安全將施實施時段性交通管制，呼籲行經該路段民眾需多加注意。

此次公路賽事分為男子及女子組共計108名選手參加，賽事起點為白沙灣，途中經過淡水及三芝區台2線、101縣道、北新路等主要道路，淡水警分局共編排了116名警力於(20)日早上6時至下午2時在自行車選手比賽路線上採時段性交通管制，相關車輛管制注意事項如下：

1.民眾車輛如在車隊前方時，請依警方鳴笛指示加速往前行駛。

2.車隊即將通過民眾車輛時，請依警察及工作人員指示暫停路旁等待車隊通過。

3.民眾車輛在車隊後方時，不得超越殿後警車，請配合以時速30-40公里跟隨車隊行駛。

淡水警分局表示，比賽期間請勿於無分隔島路段跨越雙黃線超越自由車車隊，避免發生交通事故；另車隊通過前後將管制路口5至25分鐘，因管制時間較長，建議避開上述管制時段前往該地，以免影響行程，如造成交通阻塞，請用路人耐心等候，如仍有需要於活動期間前往該路段，請民眾減速慢行，並遵循員警交通勤務及大會工作人員指揮。