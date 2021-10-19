學童還遵循傳統「拜田頭」敬天，立「土地公拐」謝地，體驗收割、紮稻桿、及倒吊曬米樂趣。（盧金足攝）

感恩土地慶豐收，學童齊聚聯聚城市稻田，上了一堂春耕、秋收的大自然課程。（盧金足攝）

台中市西屯區惠文、惠來國小的學童，在7期聯聚城市稻田種下秧苗後，親自感受收割稻米的豐收喜悅，還遵循傳統「拜田頭」敬天，立「土地公拐」謝地，體驗收割、紮稻桿、及倒吊曬米樂趣。

惠文國小校長李源昇表示，城市的孩子，很難得有這樣機會接近稻田，城市稻田讓孩子體驗「先耕耘才有收穫」樸實深刻的道理；惠來國小校長謝秀娟說，為孩子創造難得的回憶。

聯聚建設總經理王于娟說，受疫情影響，活動排程慢下來，但反而貼近傳統時序，孩子們和聯聚團隊從3月到10月，完整經歷春耕至秋收的過程。

王于娟表示，收割稻米時，遵循傳統古禮，「拜田頭」敬天、立「土地公拐」謝地，在農事開始之前先拜田頭，是為祈求上天庇佑風調雨順，讓農事能夠順利進行，豐收活動開始前，天空還飄著毛毛細雨，活動開始天氣轉好，特別感謝老天的疼惜，感受到農人看天工作的不易。

而在稻田插上「土地公拐」，象徵對這片土地守護者的感謝，為土地公準備的一點心意，感念土地賜予，以及土地公的守護。

聯聚表示，城市稻田收割後將改種植休耕作物，在正式動工前，仍會開放基地作為附近民眾散步的場域，當初突發奇想在基地闢稻田，主要原因是聯聚觀察到工程期間，如果善加規畫，許多資源可以有再利用的可能。

動工前閒置的基地，轉變為校園外的食農教育教室，讓孩子每天上下課的路上，都能到稻田裡，感受秧苗的變化，開放的田地田埂，也能成為友善行人的散步場域。

在稻田中央的兩個貨櫃屋空間，先前也規畫稻米相關的微型展覽，談討人、植物與土地的共生關係，開幕日吸引長長人龍排隊參觀。

聯聚文教基金會用心為孩子規畫活動，插秧之前邀請青農專家到校園內舉行稻米講座，並以小小理想地為主題，由孩子進行團體藝術創作。

「這個秧苗是我種的」，有學童分享，周末的時候媽媽會帶他過來查看稻米的成長進度，還會跟家人分享插秧的位置，家長留言「想法創新且提供都市兒童不同體驗」、「孩子能體驗種稻，是很棒的計畫，可以多多舉辦喔」、「謝謝聯聚舉辦這樣的活動，讓孩子能體驗農夫的辛勞，也更能體會粒粒皆辛苦的意義」、「很棒的活動，在城市裡能感受到稻田的生命力，讓孩子對於人和自然的共存，有了更柔軟的體驗」。

「傳承土地的人文記憶，成就有溫度的建築，這是聯聚的信念」，聯聚建設強調，持續關注台中這塊土地上孕育而生的生活美學、文化教育、社會福利等議題，並將之視為企業社會責任。

有溫度的建築，不只來自於台中的自然條件，充沛的陽光，更重要的是人與人之間的連結與關懷，聯聚透過土地記憶的回溯，希望能夠開啟更多世代的回憶，找回人與土地、人與自然、人與建築之間的親密連結，期許和大家一起，讓台中成為更有溫度、更美好的城市。