美國前國務卿鮑爾（Colin Powell），在18日因新冠肺炎併發症逝世，享壽84歲。根據美媒報導，鮑爾已接種兩劑疫苗後仍發生突破性感染。不幸的是，他的遺孀Alma Powell，也有相同命運，出現突破性感染，確診新冠肺炎。

根據《CNN》報導，鮑爾的遺孀Alma Powell，也在本月份檢測中發現確診新冠肺炎，但是熟悉內情的人士透露，她的症狀輕微，在Walter Reed國家軍事醫療中心接受治療後，已經返家休養。

很明顯美國前國務卿鮑爾以及他的太太Alma Powell，都是突破性感染的患者。根據美國疾病管制與治療中心（CDC）截至10月12日的統計，全美共有超過7000例突破性感染的病例。同時，全美完整接種疫苗者則有1億8700萬人，平均26000個完全接種疫苗的患者中，僅有1人染疫去世，比例僅0.004%。

另根據美國CDC數據，在不幸染疫死亡的突破性感染病例中，有85%病例在65歲以上；有57%是男性。

CDC另外指出，整個8月期間，未接種疫苗的成年人死於新冠肺炎的比例是已接種疫苗成年人的11倍。在高者中，這個比例略微降低了一點，在超過80歲以上的族群中，在8月未接種疫苗患的死於新冠肺炎風險，是已接種疫苗者的5倍。