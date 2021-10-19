日本政府表示，中國大陸和俄羅斯的10艘軍艦穿過本州與北海道之間的輕津海峽，雖然是在國際水域，但仍需密切關注此類活動。這是俄國與中國大陸軍艦首次穿過這個水域。

路透社報導，日本內閣官房副官長磯崎仁彦在例行記者會上說：「日本政府正在密切關注中國大陸和俄羅斯的海軍艦艇在日本附近的活動。」

日本防衛省發言人表示，這些軍艦通過時沒有侵犯日本領海，也沒有違反國際規則。

China Russia navy ships sail through Japan strait

雖然津輕海峽被視為國際水域，但是它位在本州島與北海道之間，最窄處只有18公里。鑑於日本與中國大陸長期以來一直有釣魚台列島衝突，東京也與莫斯科也有北方4島的領土爭端，因此政治警告意味很重。

俄羅斯和中國大陸於10月14日至17日在日本海舉行聯合海上演習，是兩國海軍合作的一部分。近年來，莫斯科和北京都與西方的關係處於低檔，因此這兩個前社會主義國家建立了更密切的軍事和外交關係。