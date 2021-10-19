高端股票傳出疑似有人為炒作，檢調介入調查中。民眾黨立委張其祿今日表示，檢調上周查東洋公司採大規模搜索，朝違反《證交法》內線交易偵辦，但檢調跟金管會卻對高端已送檢調5次的態度異常冷淡，對此要求主管單位必須以相同標準調查。

張其祿指出，早在今年5月時，外界就已質疑，高端疫苗的EPS年年皆負，股價卻倍數上漲至13倍，且當時高端直接發布政府保證數量及價格收購之重大訊息，這種操作讓人懷疑，有特定人士刻意為高端疫苗公司，製造優勢環境與炒作之嫌。

張其祿說，蔡總統當時甚至為此出面表示沒有政務官炒股，但櫃買中心已明確表示「5次重大交易異常，已送5次資料給檢調」，代表根本就有異常，除了政務官之外，還要注意其關係人可能有介入炒股。

張其祿質疑，蔡政府在高端疫苗還在二期試驗時，就大力鼓吹高端疫苗將快可提供施打，並採購了500萬劑，甚至召開了「國家級法人說明會」，這對於股票公開市場而言，根本是鼓勵非特定大眾投資該公司，這樣的行為根本是在擾亂股市。

張其祿表示，高端疫苗消息滿天飛，在當時甚至有「高端將前進中南美做臨床」、「台媒報導菲國致函台灣，要求獲得通過台灣緊急使用授權（ＥＵＡ）的台灣產疫苗」等消息發布，後來又被證實是假新聞，這過程也導致股價劇烈浮動。

張其祿指出，7月時已要求金管會監督管理機制，對於有疑似炒作之個案配合檢調進行偵辦。而當時櫃買中心主秘湯鐵漢也表示，對於公司重大訊息之發布皆有監視機制，有關各種交易秩序的維護也都會進行滾動式的檢討。

張其祿說，如今櫃買中心已證實高端股票交易確實異常，請金管會及櫃買中心務必與檢調合作，應採「東洋案」相同標準，釐清及調查今年疫苗荒時，高端疫苗股價異常的羅生門。