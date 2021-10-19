嘉縣消防局下午獲報「金大駕1號」起火，到場立即布水線搶救，為阻絕火勢擴大，搭配利用化學泡沫將船艇覆蓋阻絕燃燒。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

1小時後火勢完全撲滅，但整艘船已焦黑近全毀，沒多久就逐漸下沉，整艘船最後全沉入水底。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

停泊在嘉義縣布袋鎮台灣公主國際遊艇港的「金大駕1號」遊艇，今下午1點突起火燃燒，雖消防局與海巡人員全力撲救，造價千萬元遊艇仍燒成焦黑，且船身沒多久就沉入水裡，擔心漏油污染海水，海巡人員隨即布上攔油索，嘉縣環保局也派員到場，24小時監控水質變化，並要求船主盡快把船體打撈上岸。

嘉縣消防局下午獲報「金大駕1號」起火，到場立即布水線搶救，為阻絕火勢擴大，搭配利用化學泡沫將船艇覆蓋阻絕燃燒，1小時後火勢完全撲滅，但整艘船已焦黑近全毀，沒多久就逐漸下沉，整艘船最後全沉入水底。

布袋遊艇港在2016年底，縣府文化觀光局已經以BOT、ROT模式委外給台灣公主遊艇公司經營，並更名為「公主布袋國際遊艇港」，事後文化觀光局向台灣公主遊艇公司詢問，「金大駕1號」船主今曾請技師到碼頭維修該船的發電設備，卻不知為何起火，不但船燒毀，浮動碼頭也受損，公主遊艇公司將向船主追究求償。

據了解，「金大駕1號」造價約1000萬元，船主是北部人。