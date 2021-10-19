進軍內科，台灣銀行新湖分行遷址內湖科學園區。台灣銀行鎖定高科技族群，在分行遷址的規劃上已鎖定科學園區，其中，新湖分行已在19日遷移至內湖科學園區，對此，前來主持喬遷開幕儀式的台銀董事長呂桔誠指出，此次台銀遷址移師內湖科學園區，特別選用了台銀人壽所持有的不動產，同時也提升了台銀人壽的營運收益，可說整合集團資源、創造子公司雙贏。

除了由董座呂桔誠親自主持喬遷開幕儀式，台灣金控總經理魏江霖、台銀人壽董事長劉玉枝亦共同參加剪綵；呂桔誠指出，「內湖科技園區」聚集眾多企業營運總部、高科技產業，就業人口超過12萬人，區域蓬勃發展，金融需求商機龐大。為擴大服務，一年前啟動遷址計畫，而新營業據點特別選定金控集團子公司台銀人壽所屬不動產，更有加分效果，可說由身為集團核心子公司的台灣銀行，進而帶動子公司台銀人壽營運收益，創造營運雙贏，善用集團資源，展現集團資源整合綜效。

台銀指出，新湖分行成立於民國98年，主要服務內湖科園區企業及民眾，新址相距原行舍僅850公尺，且此次為配合臺銀以客戶中心，提供完善金融服務的理念，台銀人壽重新規劃空間動線、增設無障礙車位，及提供無障礙設施等，從動線、空間、視覺等多面向進行優化，全新開幕的新湖分行也因此營業空間更新穎、明亮、寬敞，讓到行洽辦業務的企業及民眾耳目一新。

除了此次全新打造新湖分行，對於其他分行，台銀也指出，近年來已陸續進行營業廳優化，營造符合企業識別、金融友善的環境及新穎明亮的營業空間，以提升品牌通路形象、積極朝向建構領導銀行的願景邁進。