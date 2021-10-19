MUJI無印良品比漾門市於13日重新改裝開幕，並攜手比漾廣場周年慶開跑；而台隆手創館周年慶10月由美麗華旗艦店領軍開跑，引進近千款日本超值商品獨家開賣，搭上五倍券開放兌換熱潮與各家百貨優惠活動。

MUJI無印良品為慶祝比漾門市重新開幕，即日起至27日，單筆消費滿2000元即贈手工純釀黑豆醬油一瓶，數量有限，送完為止。（無印良品提供）

無印良品比漾門市從180坪擴大至200坪，因應疫後居家整理整頓的需求明顯成長，MUJI無印良品不僅販售7大收納家具系列，更可依物品類型，搭配高達11種收納用品使用，也特別規劃家具配置顧問IA(Interior Advisor)」、服飾造型顧問SA(Styling Advisor)」與「體驗服務顧問EA(Experience Advisor)」等諮詢服務，以滿足消費者各面向的生活需求，另，為慶開幕即日起至27日，消費者持MUJI passport手機APP消費，享正價品9折優惠。同期間，單筆消費滿2000元即贈手工純釀黑豆醬油一瓶，數量有限，送完為止。

而台隆手創館北部由美麗華旗艦店領軍開跑週年慶活動，今年以「新常態生活應援」為題，內容包含居家健康、調理生活、美妝保養、日程防疫等超過6000個獨家商品，還推出推出各式優惠活動，如單筆消費滿1500元送限量「HANDS元氣應援保溫提袋」、單筆消費滿2000元即贈限量「200元抵用券」，針對會員再加碼單筆消費滿5000元，有機會入住市價5000元的格拉斯麗台北飯店臺隆集團玩樂主題房一晚等，為消費者提供日系質感生活之餘，也應援疫後的新常態生活。

台隆獨家酷熱敷水波式按摩眼罩（冷熱敷），原價5580元，特價4990元，再贈收納籃一個。（台隆手創館提供）