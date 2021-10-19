外送員永和遭公車輾斃影像曝光

外送員倒地時，公車距離相當近，來不及閃避。（截自監視畫面）

Uber Eats外送員與一輛公車發生擦撞，人卡在車底失去生命跡象。（圖／葉書宏翻攝）

今（19日）上午9時許，41歲Uber Eats張姓外送員騎機車行經新北市永和區，與一輛女騎士機車擦撞後倒地，遭後方公車輾過送醫不治。車禍影像曝光，只見女騎士疑似為閃躲一輛路邊違停的銀色廂型車，減緩車速並向左偏移，外送員閃避不及才發生擦撞，整起車禍牽涉2機車、1公車、1轎車，到底誰有錯？誰肇責較大？網友有不同看法。

這起車禍發生在上午9時16分許， Uber Eats張姓外送員騎機車行經永和中正路、永利路口，與28歲黃姓女子騎乘的機車擦撞，張男倒地後遭同向直行的公車輾過，當場卡在車底，警消獲報前往搶救，他當時已無生命跡象，經急救後於上午11時許宣告不治。

根據路口監視器畫面，只見當時路口有一輛銀色廂型車路邊紅線違停，而當箱型車準備駛離時，女子騎士行經該處，打出右轉的方向燈，並稍微放慢車速，後方張男機車閃避不及擦撞倒地，更後方的公車同樣閃避不及輾過倒地張男。

監視器畫面曝光，在論壇《mobile01》引發熱烈討論，有人認為「那台外送的是不是沒注意騎車不知道有煞車可以用，這樣就撞車的話台灣每天一堆人都在撞車」、「先說如果有違停的確是該罰，雖然影片中看起來車還是有緩慢移動中，但這種路邊前面突然有車不是遇到違停的情況多的是，能騎成這樣真的本身問題比較大」、「從過了路口斑馬線後，機車和箱型汽車都不在同一個車道，反倒機車和巴士是前後車關係。該外送機車和箱型車之間，又隔著另一輛機車，超車不慎，未保持半公尺以上的左右超車距離，因而擦撞到隔壁車道，欲超車的機車，因而摔倒。同車道後車巴士未保持安全距離，反應不及，而造成此死亡車禍」。

不過也有人指出「箱型車違停就是違停，哪來那麼多護衛隊？還怪起女騎士來？有夠誇張！起步還沒打方向燈，想走就走，導致女騎士閃廂型車，而外送員閃女騎士，最後公車沒閃過倒地的外送員。其中最該死的就是那台銀色廂型車，而無辜的是公車司機。」、「外送本來就有減速了往左超車了，他前方的女騎士本來要行進間右轉，突然路邊違停的廂型車開始移動，女騎士變成只能直接停下來，後方才會閃避不及好嗎」、「在非路口路段直接驟減車速到0，然後無視造成別人閃避的違停車輛，把罪過怪在後面的受害者」。