過去半年大部份人都經歷了一段長時間待在家中的時光，許多人從植物身上找到了一種舒適和踏實感，故日本生活道具品牌KINTO以保持植物的健康為設計思考，全新開發PLANT POT系列花盆，源自日本製造的多款陶瓷花盆，擁有溫潤觸感與厚實份量，能展現各種植物的不同魅力，近年開始開發自有品牌居家用品的HOLA，推出「Design by HOLA」系列，其中也因應疫後的「植居」風潮，推出以台灣產竹纖維與植物性澱粉為原料製造，推出HOLA天然纖維盆栽，營造居家森活美學。

KINTO PLANT POT 盆栽吊籃，17.4cm-米/黑，1450元。（nest巢家居提供）

以餐瓷、居家設計用品聞名的KINTO，過去也曾推出造型花器，今年則推 PLANT POT 出新系列，保留陶土窯燒過程的天然紋理、釉料顏色變化等，並加入助植物健康生長的底部出水孔、盛水底盤等，不但能夠使植物自由排水，在室內種植也不需擔心溢水問題。另，針對該系列nest巢家居推出新品上市優惠，即日起至11月30日，全系列單件88折。

Designed by HOLA-HOLA天然纖維盆栽-淺米深灰(含植物)，售價499 、699元，依據不同植物種類訂價。（Hola提供）

HOLA企劃團隊以室內種植，不弄髒地板、輕鬆上手等主要訴求打造HOLA天然纖維盆栽，上下盆可拆解的設計，可助於水氣蒸散、多餘水分不外流、增加視覺協調性，另外為配合品牌對於永續的注重，以台灣產竹纖維與植物性澱粉製造，製造過程採用零廢水排放乾式工法，杜絕製程上的水汙染，且消費者使用完畢欲丟棄時，只需將盆身撕碎，加速並完全分解，回歸自然，降低、不產生環境負擔。