麥當勞10月20日起至11月23日，限時5周推出「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，採用美國進口春麥，以經典「水浴法」烘焙，精研外Q內軟、越嚼越香甜的現烤焙果，搭配優質洗選蛋與無鹽奶油拌炒的滑嫩炒蛋，佐以切片蕈菇醬，讓蕈菇鮮味與蛋香交織出豐富口感層次。

10月20日起至11月23日，麥當勞「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」單點嘗鮮價79元、超值早餐89元、薯餅套餐109元、雞塊套餐129元。

麥當勞10月20日起至11月23日，限時5周推出「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」。（麥當勞提供）

此外，肯德基也推出快閃限定最新力作「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，將楓糖、鬆餅、炸雞全部加入漢堡裡，甜甜鹹鹹的多變滋味，在萬聖節氛圍滿點的十月登台，這款結合「楓糖ｘ鬆餅ｘ炸雞」的產品，在加拿大、美國、馬來西亞、新加坡等國家都大受歡迎，甚至曾名列台灣肯德基粉絲心目中的「炸雞界夢幻逸品」，大批網友期待多時，千呼萬喚終於引進台灣，10月19日至11月1日於全台快閃販售，預期將成為討論度破表的激推夢幻餐點。