百萬YouTuber小玉（朱玉宸）被爆出利用DeepFake軟體，把多名網美、女星和政治名人的臉合成在謎片女優身上，提供給有繳交會費的粉絲觀看，不法獲利上千萬遭逮捕，引起社會大眾譁然；小玉事件鬧得沸沸揚揚，卻害樂團宇宙人主唱小玉（林忠諭）因撞名也受關注，但他幽默澄清被網友推高EQ。

網紅小玉爆出利用AI換臉技術不法牟利，經警方調查，小玉經營私密聊天群組，粉絲只要支付數百元不等的會費，就能進入群組收看合成變臉的性愛影片；據悉，遭移花接木受害的人數超過百人，包括女藝人、女主播、網美甚至政治名人都是受害者，而小玉爽賺超過上千萬。目前小玉已被親友交付保金離開地檢署，但他已被多名受害者提告，之後可能會揹上多起罪狀。

小玉事件鬧得沸沸揚揚，卻害樂團宇宙人主唱小玉（林忠諭）因撞名也受關注，但他幽默澄清被網友推高EQ。(圖/ 摘自宇宙人小玉IG)

小玉被抓事件曝光後一度登上熱搜關鍵字，沒想到意外讓知名樂團宇宙人主唱也受影響，因為他恰巧撞名「小玉」，他在IG限時動態發文，一張黑白照片上，寫著「我就問，今天誰因為新聞追蹤錯人，有點幽默」，高EQ澄清自己不是「那個小玉」；之後又隨後補上，「欸我沒有事啦，不要擔心我」，反而要粉絲不用太替他擔憂，相當暖心。

宇宙人目前由3名成員組成，分別是主唱兼鋼琴手小玉（林忠諭）、吉他手阿奎（陳奎言）和貝斯手方Q（方奎棠），熱門歌曲〈一起去跑步〉至今仍常常被傳唱；之前有入圍過第27屆金曲獎最佳樂團獎，在金音創作獎也有獲得入圍最佳現場演出獎和最佳樂手獎的肯定。