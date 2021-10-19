中央流行疫情指揮中心今(19)日的記者會中，有媒體詢問，若民眾以大陸證明換台灣接種紀錄，是否會收回時，副指揮官陳宗彥竟說，「大陸是哪個國家？」引發各界關注。與陳宗彥熟識的台南市議員謝龍介質言，「人無橫財不富，馬無野草不肥」，並酸陳宗彥表現得還不夠兇，竟然就獲得一堆掌聲；謝龍介更爆料，陳宗彥今天的表現，是為了內閣改組後的內政部長卡位戰。

在中央流行疫情指揮中心今天的記者會中，有記者提問，「已經有民眾拿大陸接種的證明換小黃卡，我們會要求他收回嗎？」陳宗彥回答，「你說有從中國回來的民眾是不是？因為你講大陸我實在不知道是哪個國家」。記者聞言後改口，「就是中國回來的」，陳宗彥則說，「目前衛生局好像已經通知該民眾收回該紀錄卡」。

謝龍介今天在政論節目《國民大會》中表示，自己陳宗彥很熟，有一句話說，「人無橫財不富，馬無野草不肥」，但陳宗彥不是只有在吃野草，他還是新潮流擺在那邊，是副總統賴清德入閣後就叫上去的要角，衛福部長陳時中把3+11甩給陳宗彥之後沒多久就道歉了，你可以弄別人，但你敢弄陳宗彥試試看。

謝龍介爆料，未來內政部長徐國勇卸任後，陳宗彥就是下一任的內政部長，所以有人叫他要比較表現得比較強硬，「今天出這招，回來台南後我會問他」。謝龍介直言，陳宗彥應該要表現得更漂亮，這樣就不夠兇，還一堆掌聲，他的表現是為了內閣改組後得內政部長卡位戰。